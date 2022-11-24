الأرصاد: سيول قوية تغرق مدينة جدة السعودية (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن سيولًا وفيضانات عنيفة ضربت مدينة جدة السعودية على إثر تكون سحب رعدية.





وأوضح أن محطة أرصاد جدة سجلت 60 ملى فى ساعتين فقط، وسقطت الأمطار الغزيرة طوال اليوم، حيث تكونت سيول جارفة أغرقت الطرق وجرفت السيارات كما أدت إلى حالتين وفاة، وأدت هذه الفيضانات إلى شلل تام فى جميع مرافق المدينة وتلف فى الممتلكات، وتم الغلق التام من جانب السلطات تجنبا لتفاقم الوضع. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. لقراءة المزيد: طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بدرجات الحرارة

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