الأنبا باخوميوس يبدأ رحلة علاج فى لندن

جدة - نرمين السيد - وصل، منذ قليل، إلى لندن الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، فى رحلة علاج.



جدة - نرمين السيد - وصل، منذ قليل، إلى لندن الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، فى رحلة علاج. وطالبت "كنائس الإيبارشية" الصلاة من أجله أن يعود بسلامة الله فى ملء الصحة والعافية إلى مصر.

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