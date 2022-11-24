محافظ سوهاج يوجه باستمرار برامج التوعية السياحية فى المدارس

جدة - نرمين السيد - وجه طارق الفقى محافظ سوهاج، باستمرار برامج التوعية السياحية فى المدارس، مؤكدا أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وخدمة أبناء سوهاج والأفواج السياحية.





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مساء اليوم الخميس، بحضور أسامة المصرى مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، وعلى لطفى رئيس حى الكوثر، وهبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وممثلى هيئة تنشيط السياحة، ومكتب وزارة السياحة بسوهاج.

وتناول الاجتماع، استعراض ما تم فى برامج التوعية السياحية بالمدارس، والتى تقوم بها الإدارة العامة للسياحة، حيث تم تنظيم عدد من الرحلات السياحية والنيلية الداخلية لطلاب المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لزيارة مختلف الأماكن الأثرية والمناطق السياحة، وتعريف الأجيال القادمة بقيمة محافظة سوهاج التاريخية والحضارية المميزة.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على توفير مقر للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمبنى الإدارى للمحافظة بمدينة ناصر، كما وافق على طرح 4 بازارات سياحية وكافيتريا للتأجير بمرسى ناصر السياحى، وتناول الاجتماع مناقشة الاستغلال الأمثل لمبنى مجلس مدينة سوهاج لما له من طراز معمارى فريد وقيمة تاريخية كبيرة.

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتذليل كافة المعوقات للإنتهاء من مشروع تطوير مرسى ناصر السياحى فى أقرب وقت ممكن ليقدم خدماته للمواطنين والسائحين، مؤكدًا ضرورة وضع الضوابط والشروط اللازمة لوضع أى إعلانات بالمرسى بحيث تليق بالمظهر الحضارى، وراحة السائحين والمواطنين المترددين عليه.

وقرر "الفقى"، تشكيل لجنة من الغرفة التجارية، والإسكان، والسياحة، والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، للمرور على المحال السياحية لتوفيق أوضاعها ومنحها التراخيص اللازمة.