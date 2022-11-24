فحص 550 مواطنًا ضمن قافلة طبية فى مطروح

جدة - نرمين السيد - اختتمت، اليوم الخميس، أعمال قافلة الدعم الطبى والعلاجى المجانية، التى نظمتها الإدارة العامة للطب العلاجى بمديرية صحة مطروح، بالتعاون مع إدارة مستشفى برانى التخصصى.





وقال الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة فى مطروح، إن القافلة تمكنت من فحص 550 مواطنًا فى مستشفى برانى، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن خطة وضعتها الإدارة العامة للطب العلاجى بالمديرية، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية فى جميع مراكز المحافظة، وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وأكد "البلتاجى"، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالى برانى والقرى المجاورة لها، حرصًا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة، والتى شملت عدة تخصصات طبية منها: "الباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وعيادتا طب الأطفال، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والرمد، والعلاج الطبيعى، والأسنان، بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف أنواعها".

من جانبه، أوضح الدكتور مبروك سالم، مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، أن من بين الحالات المرضية التى تم توقيع الكشف الطبى عليها، خضوع 115 مواطنًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء تحاليل طبية لـ312 حالة وأشعة لـ15 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان، إلى جانب تدشين عدد من ندوات التثقيف الصحى عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا انتفع بها 214 مواطنًا.

وأشار "سالم"، إلى أن توجيهات القيادة السياسية هى التخفيف عن كاهل المواطن المصرى، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، ومن أبرزها، الجانب الصحى، حيث تعمل مديرية الصحة متمثلة فى قطاع الطب العلاجى على إطلاق العديد من القوافل الطبية فى المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية للمواطنين.