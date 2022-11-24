عضو بلجنة العفو الرئاسي: ألف حالة أُوفرج عنها منذ تفعيل اللجنة بدعم الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:26 مساءً - أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عمل اللجنة على قدم وساق بوتيرة سريعة، منذ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في شهر رمضان الماضى وحتى الآن، حيث خرج أكثر من 1000 شخص، موضحا أن هذه العمل يأتي بدعم رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل اللجنة.

وأوضح طارق الخولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن لجنة العفو الرئاسي تقدم مهامها بصورة سريعة بسبب التنسيق مع النائب العام ووزير الداخلية لإنجاح أعمال اللجنة، وتحقيق هذا الكم من النتائج التي تتم بوجه سريع، مؤكدا أن دور اللجنة يمتد ليس فقط لتلقي الحالات وفحصها بل دمجهما.

وتابع: "دمج المفرج عنهم مجتمعيا عمل مهم للغاية ويتم التواصل بشكل مستمر مع المفرج عنهم ونجحنا في توفير فرص العمل للبعض"، موضحا أن كل حالة لها وضعها الخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل لهم أو عودتهم لعملهم.