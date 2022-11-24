التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل ضد صربيا في كأس العالم 2022.. نيمار يتواجد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:26 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقا البرازيل ضد صربيا التشكيل الرسمي لمباراتهما المقامة حالياً على ملعب "استاد 974" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون ست قارات.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، نيمار.

خط الهجوم: فينيسيوس، ريتشارليسون، رافينيا.

تشكيل البرازيل

بينما جاء تشكيل صربيا كالتالي:

حراسة المرمى: فانجا ميلينكوفيتش.

خط الدفاع: ميلوش فيلكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: سيفكوفيتش، لوكيتش، جوديلي، سافي ميلينكوفيتش، ملادينوفيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل صربيا

وتاريخيا التقى منتخبا البرازيل ضد صربيا في مباراتين بنهائيات كأس العالم نج السيليساو في الفوز فيهما وسجل خلالهما 3 أهداف.

كما تواجه الفريقين في مباراة واحدة بكأس العالم وانتهت بفوز السيليساو بهدفين نظيفين، كما سجل 3 لاعبين في مرمى صربيا هما فريد، بالوينيو، تياجو سيلفا المتواجد حالياً في القائمة المشاركة في كأس العالم.

ويتفوق منتخب البرازيل تسويقياً على حساب صربيا بفارق كبير، حيث تبلغ قيمة راقصو السامبا 1.4 مليار يورو مقابل 359 مليون لصالح المنافس.

ويأمل منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة في ضربة بداية مشواره بكأس العالم لتوجيه رسالة تحذير إلى المنافسين بأنه قادم للمنافسة على لقب البطولة العالمية الغائب عنه منذ 20 عاما وتحديدا منذ آخر تتويج له في نسخة 2002.

وتضم المجموعة السابعة إلى جانب المنتخبين البرازيلي والصربي، منتخبي الكاميرون وسويسرا.

ويمتلك منتخب البرازيل سجلا رائعا فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم، حيث شارك في جميع نسخ كأس العالم السابقة على مدار 21 بطولة أقيمت منذ الظهور الأول في عام 1930 حتى الآن، ويعتبر السليساو هو المنتخب الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم، وأيضا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 مرات نسخ 1958، 1962، 1970، 1994، و2002.

في المقابل يخوض منتخب صربيا، المباراة مستهدفا تحقيق نتيجة جيدة من خلال الفوز أو تعادل على أقل تقدير للحفاظ على حظوظه في التأهل.

وتصدر قائمة صربيا في مونديال قطر 2022، كل من دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الإيطالي، ألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام الإنجليزي وميلينكوفيتش سافيتش نجم فريق لاتسيو الإيطالي.

ويشارك منتخب صربيا في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، ويسعى منتخب "النسور" لتحقيق إلى أفضل نتائج للوصول إلي أبعد مدى فى كأس العالم 2022، وشارك المنتخب الصربى فى نسختين فقط الأولى كانت فى مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، ومونديال 2018 بروسيا، ونجح فى التأهل لدور الـ16 للمرة الأولى فى تاريخه.