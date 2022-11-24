طارق الخولى: لجنة العفو الرئاسى مستمرة فى عملها حتى آخر حالة مستهدفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:26 مساءً - أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن أعضاء اللجنة يعملون حاليا على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإفراج عن 30 شخص جديد من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربا عن أمله أن تنتهي كل الإجراءات بسرعة للإفراج عن الدفعة الجديدة.

وأشار طارق الخولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن الإعلان عن الأرقام الدقيقة والنهائية لعدد المفرج عنهم الفترة الأخيرة سيتم فى وقت لاحق، بالإضافة إلى الحالات التى تم دمجها مجتمعيا، موضحا أنهم يعملون على الإفراج عن المحبوسين وأيضا دمجهم في المجتمع.

واستكمل: "نعمل على أمرين فى نفس الوقت، الأول تلقى الحالات وفحصها بالقضايا التي لها علاقة بالرأي، والثاني امتد عملنا على ملف الدمج المجتمعي ونتواصل مع المفرج عنهم وندرس كل مشكلة لوحدها ونعمل على معالجتها ونجحنا في معالجة العديد من الحالات".

وأردف: "مستمرين فى عملنا ووتيرة عملنا بقت سريعة في قوائم إفراج متتابعة، ومش بيعدي أسبوع أو اثنين إلا وفي قائمة جديدة، وأحنا مستمرين في عملنا حتى آخر حالة مستهدفة بالعفو الرئاسي وقوة الدفع في عملنا مرتبطة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية".