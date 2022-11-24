غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه.. قانون جديد لتنظيم هيئة الأرصاد «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازمًا فى سبيل تحقيق ذلك.





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