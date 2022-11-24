سبعة أساقفة يرسمون 6 كهنة للخدمة فى شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - والكهنة الستة وهم: الشماس جان سليمان عبدالله

باسم القس جيروم، كاهنًا عامًا بإيبارشية شبين القناطر. الشماس رأفت نُصحى يوسف

باسم القس لوكاس، كاهنًا عامًا على منطقة شبين القناطر. الشماس فيليب كميل فهيم

باسم القس موسى، كاهنًا عامًا على منطقة شبين القناطر. الشماس مينا عوض الله حنين

باسم القس بافلى، كاهنًا عامًا بإيبارشية شبين القناطر. الشماس ريمون رفعت خليل

باسم القس مرقس، كاهنًا على مذبح كنيسة البابا أثناسيوس والأنبا بيشوى الخصوص. الشماس شنودة رزق لاوندى

باسم القس بيشوى كاهنًا على مذبح الأمير تادرس والشهيدة مارينا أرض عيشة بالخصوص. وشارك الأنبا نوفير فى القداس لرسامة الأساقفة، وهم: "الأنبا صليب أسقف ميت غمر، الأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية، الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، الأنبا أكسيوس أسقف عام كنائس عين شمس والمطرية القاهرة، الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير العلمين، والأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى". وسوف يقضى الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا بدير القديس الأنبا موسى النبى برأس سِدر.

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