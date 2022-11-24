محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بمدينتى الخصوص وشبرا الخيمة

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وتفقد المحافظ، محور الخصوص من نزلة شارع الرشاح من الطريق الدائرى حتى كوبرى المطرية مرورًا بمحور شركات البترول، وذلك بنطاق مدينة الخصوص وحى شرق شبرا الخيمة، موجهًا بالعمل على نظافة المحور وتخصيص سيارة كنس لهذا المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين.
كما وجه "الهجان"، خلال الجولة، بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولًا بأول وعدم السماح مُطلقًا بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى، وعدم السماح بأى إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أى مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.
وأكد "الهجان"، على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضارى، مُشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وشدد محافظ القليوبية، على الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق العامة، وتحرير محاضر للمخالفين، مُشددًا على المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالطرق العامة والمحاور الجديدة حتى لا يتسبب ذلك فى تراكم القمامة بصورة كبيرة.
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