وزير التعليم: نستهدف تحقيق الفهم والتفكير لدى الطلاب بدلًا من أسلوب الحفظ

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، عددًا من طلاب إدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة المنيا، وذلك فى إطار التواصل مع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وإجراء حوار مجتمعى بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية، ضمن مبادرة "حوار مع الكبار".





وأعرب وزير التعليم، عن سعادته بهذا اللقاء الذى يُعد أداة للتواصل بين الوزارة والطلاب، ومعرفة آرائهم وقياس درجة قبولهم للمناهج الجديدة والتى طبقتها الوزارة فى الصفوف الدراسية من "KG1" وحتى الصف الخامس الابتدائى. وخلال اللقاء طرح الطلاب العديد من الأسئلة على الوزير بشأن العملية التعليمية والمناهج الدراسية، حيث أجاب الوزير على كافة تساؤلاتهم، كما أوضح نهج وزارة التربية والتعليم فى تحقيق الفهم والتفكير الناقد ونواتج التعلم بدلًا من الاعتماد على أسلوب الحفظ، وهو الأمر الذى أشاد به الطلاب. وضم الحضور كلًا من: "عبير إبراهيم عفيفى مديرة المدرسة، والمعتز محمد فايز محمد أخصائى إعلام، وإنجى جابر عبدالرحيم أخصائى إعلام، والطالبة مريم إبراهيم دكرورى (الصف الثانى الإعدادى)، والطالب أحمد شريف جمال محمود (الصف السادس الابتدائى)، والطالبة حلا رضا أحمد أبوزيد (الصف الثالث الابتدائى)، والطالبة سلمى سمير كامل عثمان (الصف الخامس الابتدائى)، والطالب على أسامة عبد الغنى خلف (الصف الثالث الابتدائى)، والطالبة يارا أحمد حسن عبدالحميد (الصف الثالث الإعدادى)".

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