وزير الصحة يبحث مع نظيره العُمانى التعاون المشترك فى القطاع الطبى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره العمانى الدكتور هلال السبتى، وذلك اليوم الخميس، على هامش انعقاد المؤتمر الوزارى الثالث، حول مقاومة مضادات الميكروبات، بالعاصمة العمانية "مسقط".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تطرقا خلال لقائهما إلى بحث عددا من المشروعات والأولويات ذات الاهتمام المشترك فى القطاع الصحى بالبلدين. وقال "عبدالغفار" إن الجانبين بحثا تبادل الخبرات فى مجال مكافحة الاستخدام غير الرشيد لمضادات الميكروبات، ومواجهة الأزمات الصحية، والجوائح، والترصد الوبائى، إلى جانب التعاون فى تدريب الكوادر الطبية فى البلدين، وكذلك التعاون بين مراكز الأبحاث. وتابع "عبدالغفار" أن اللقاء تطرق إلى بحث الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التغطية الصحية الشاملة، مضيفا أن الوزير استعرض التجارب الرائدة للدولة المصرية فى مكافحة الأمراض السارية، وغير السارية، من خلال المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة.

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