حلوان للآلات والمعدات تكرم العاملين المتميزين فى النشاط الرياضى (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم المهندس عزت محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربى" إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى عدد من العاملين المتميزين بالنشاط الرياضى.





جاء ذلك فى إطار العمل على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى بالعمل الدائم على تشجيع العاملين والاهتمام بهم باعتبارهم العنصر الأهم فى العملية الإنتاجية. وأشار عبدالعزيز إلى اعتزاز الوزارة بجميع أبنائها المتفوقين فى المجالات والحرص الدائم على تشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة هذه النجاحات. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات خلال التكريم على اعتزاز قيادات الإنتاج الحربى بالعاملين فى مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلوه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربى. وأعرب عن تمنياته بأن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة قوية للشركة لتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكرى والمدنى بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل.

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