«القوى العاملة» تشهد اتفاقية لحفظ حقوق 1200 عامل بـ«النيل للإنشاء والرصف»

جدة - نرمين السيد - شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة على مراسم التوقيع على إتفاقية العمل الجماعية، التى تمت بالتوافق بين ممثلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف -الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-20022-، والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل، وذلك بصرف التعويضات المقررة وفقًا لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى التى نصت عليها لوائح الشركة.





وشملت تلك التعويضات صرف مكافأت نهاية الخدمة، والمقابل النقدى لرصيد الإجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهى خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الإحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة فى أعمال التصفية، مع إمكانية نقل البعض الآخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التى كانوا يتمتعون بها، واحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها، إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن المبالغ الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.

وجاء فى الإتفاقية أنه فى ضوء الخسائر المتلاحقة التى حققتها شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والمحاولات العديدة لمدة سنوات والتى حاولت تجنب التصفية بقرارات دمج هذه الشركة فى شركة النيل للطرق الصحراوية لعدد من السنوات، إلا أن كل هذه المحاولات لم تُجد بشى، مما دفع الجمعية العمومية غير العادية بأن تصدر قرارها فى اجتماعها رقم 60 والمؤرخ فى 16-2-2022، بحل وتصفية الشركة، وأنه بموجب قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى فى اجتماعه رقم 243 والمؤرخ فى 27-4-2022، والصادر بتعيين الدكتور أحمد عبدالهادى أحمد الصاوى مصفى عام بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وكذلك صدور قرار الرئيس التنفيذى للشركة القابضة والمقيد برقم 126 لسنة 2022 والمؤرخ 4-8-2022، تشكلت لجنة مشتركة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، تكون مهمتها الالتزام بصرف التعويضات المستحقة للعاملين بالشركة الناتجة عن عملية التصفية، باستثناء العاملين الذين تم توزيعهم على الشركات والجهات التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة، وكذلك المستمرين فى العمل مع المصفى لحين الانتهاء من إجراءات التصفية، ووضع القواعد والضوابط والأسس التى يتم صرف تلك التعويضات استنادًا إليها، واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما تسفر عنه أعمال اللجنة موضع التنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة، وأسفرت اجتماعات اللجنة المذكورة عن الاتفاق على تسوية مطالب وحقوق العاملين والحفاظ على كافة حقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وصرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور قرار التصفية.

وجاء فى الاتفاقية، أن تلتزم شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، بموجب الاتفاقية الموقعة، وموافقة الشركة القابضة بإلغاء كافة قرارات الإعارة الصادرة لبعض العاملين، ويحل محلها قرارات نقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة والجهات التابعة لوزارة النقل، وصرف باقى مستحقات كافة العاملين بالشركة والصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق، وذلك بعد حصر ما تم صرفه من هذه المبالغ للعاملين بالشركة، وكذا صرف مستحقاتهم المالية فى ذمة الشركة حتى تاريخ صدور قرار التصفية، ويستحق العاملين المنتهية خدمتهم تعويض بواقع شهرين على الأجر الشامل وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية ووفقًا للأجر الأخير الذى تقاضاه العاملين، مُضافًا إليه مكافأة نهاية خدمة بواقع 15 يوم عن كل سنة خدمة فعلية على الأجر الأساسى، ومهلة إخطار بواقع شهرين لمن لم تتجاوز خدمته عشرة سنوات، وثلاثة أشهر لمن تتجاوز مدة خدمتهم عشرة سنوات، والمقابل النقدى لرصيد الإجازات طبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة وبحد أقصى اثنى عشر شهرًا، طبقًا لما يتم حصره من واقع سجلات الشركة، وصرف التعويضات، ومهلة الإخطار، ورصيد الإجازات للعاملين بالشركة، ويُستثنى العاملين المنقولين إلى الشركات التابعة لوزارة النقل، والشركة القابضة، والعاملين المستمرين مع المصفى من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية.

وحددت الاتفاقية فى نصوصها أن يحتفظ العاملين المنقولين للشركات التابعة للشركة القابضة والجهات التابعة لوزارة النقل بكافة المزايا المالية والعينية وكافة المستحقات والمزايا التى حصلوا عليها من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،ومع احتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم وإجازاتهم التى لم يحصلوا عليها بجهة عملهم الأصلية، ومع احتفاظهم بأحقيتهم فى صرف مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم.

وجاء فى الاتفاقية أيضًا أن يستحق العاملين المستمرين فى العمل مع المصفى من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية وذلك بعد انتهاء أعمال التصفية وعدم نقلهم إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ووزارة النقل أو بلوغهم السن القانونى للإحالة إلى المعاش، كافة التعويضات التى تم صرفها لزملائهم العاملين المُنتهى خدمتهم نتيجة التصفية على أن يتم صرف باقى مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136ق مع زملاءهم المنتهية خدمتهم، وكذا مستحقاتهم المالية فى ذمة الشركة حتى تاريخ التصفية.

ونصت الاتفاقية على أن يستمر صرف الأجور الشهرية للعاملين المستحقين للتعويضات لحين صرف الشيكات الخاصة بالتعويضات المتفق عليها، كما يستمر صرف الأجور الشهرية للعاملين المشاركين فى أعمال التصفية أو الذين سيتم الاستعانة بهم لهذا الغرض ولحين إنهاء تلك الأعمال، ويحق للعاملين المنقولين للجهات الخارجية خارج الشركة القابضة والشركات التابعة لوزارة النقل وأسوة بزملائهم المنتهية خدمتهم، فى صرف كافة التعويضات، والمستحقات المالية أسوة بزملائهم المنتهية خدمتهم نتيجة التصفية.

وبحسب الاتفاق تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لكافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وعن كافة المبالغ الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136ق، وتشكل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وممثل عن العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وذلك لمتابعة صرف كافة مستحقات العاملين المالية المقررة بموجب هذه الاتفاقية.

حضر توقيع الاتفاقية اللواء عادل صلاح ترك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وعبدالناصر بكر أحمد، الأمين العام للنقابة العامة وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة، وهشام سيف، رئيس القطاع القانونى بالشركة القابضة، ود. أحمد عبدالهادى، المصفى القانونى ممثلًا شركة النيل، وأيمن عبدالعزيز المستشار القانونى للنقابة العامة، وخالد محمد مرسى، بصفته ممثلًا عن العاملين بالشركة.