جامعة سوهاج تهدى درعها للأنبا باخوم لترقيته «مطرانا»

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا باخوم، مطران سوهاج والمنشأة والمراغة، اليوم الخميس، وفدًا من جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة نواله رتبة "مطران" بيد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم الأحد الماضى.





كان فى استقبل وفد الجامعة الآباء كهنة المطرانية، بينما رافق رئيس الجامعة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة وعمداء الكليات. وفى ختام الزيارة، أهدى الدكتور مصطفى عبد الخالق درع الجامعة لنيافة الأنبا باخوم بهذه المناسبة.

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