الصحة: الفيروس المخلوي معدي لمدة 8 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الشخص المصاب بالفيروس المخلوى معدي للآخرين، فى مدة تتراوح من 3 إلى 8 أيام، وأن التعافى منه خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين.

وأضافت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، أن الفيروس المخلوى التنفسى يمثل خطورة على الأطفال الرضع بعمر 6 شهور فأقل، وكذلك الأفراد المصابون بأمراض مزمنة أو الرئة، بالإضافة إلى الذين يعانون من ضعف المناعة وكبار السن ممن هم فوق سن الـ65 عاما.

وأوضحت أن أعراض الفيروس تظهر على المصابين من 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة، مشيرة إلى أنه قد لا تظهر أعراض أو تكون بسيطة، لكن الشخص يظل قادر علي نقل العدوى لغيرة.

وتابعت: الفيروس المخلوى ينتقل عن طريق الرزاز والتلامس المباشر وغير المباشر مع المريض، مؤكدة أن الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة يكونوا مستمرين فى نشر الفيروس لمدة تصل إلى 4 أسابيع بعد توقف ظهور الأعراض.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج هذا المرض لأنه فيروسى وليس بكتيرى، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدورى فى بروتينات الفيروس، لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال فى سن صغير.