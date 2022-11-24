التعليم تعلن تفاصيل الاستعدادات لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لجميع المديريات التربية والتعليم، بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

قالت الوزارة في خطابها، إنه ايماءً للاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وفي إطار حرص الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان إلكترونيا فقط واستكمالا للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بـ استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني ومنازل، تقرر إلزام مديري مديريات التربية والتعليم بموافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية على أن يتم ذكر اسم لجنة النظام والمراقبة والعنوان والتليفون والإدارات التابعة لها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام مديري الإحصاء بمديريات التربية والتعليم بتسجيل البيانات التالية من خلال التطبيق الالكتروني المعد لذلك: رئيس لجنة النظام والمراقبة كود المعلم - الاسم - رقم الموبايل الموجود به واتساب أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على التنبيه على طلاب الشهادة الاهدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود اي اخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب مطابقة للمواصفات التي يتم رفعها بالاستمارة علما انه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الالكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطلاب من خلال هذا الرابط والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب والتي سيتم طباعتها على الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية، مشددة على انه في حالة وجود أخطاء في الصورة يلزم توجه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابع لها لتعديلها

ولفتت الوزارة، أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الالكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الالكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف الى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة، مشيرة أنه يتم اتاحة منصة التقدم الالكتروني للامتحان من يوم الاحد 27 نوفمبر 2022 حتى يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 باستخدام البريد الالكتروني للطالب لذا يلزم على الطلاب انشاء وتفعيل البريد وذلك من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.