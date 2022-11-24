رونالدو يقود هجوم البرتغال ضد غانا في افتتاح مشوار كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 05:26 مساءً - أعلن فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، التشكيل الرسمي الذي سيواجه به غانا السادسة مساء اليوم الخميس، على إستاد "974" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتصدر تشكيل منتخب البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وروبي دياز وبيرناردو سيلفا على الترتيب.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالأتي:

حراسة المرمي: كوستا

الدفاع: جيريرو - دانيلو - دياز – كانسيلو

خط الوسط: نيفيز - برونو - بيرناردو

الهجوم: فيليكس - رونالدو – أوتافيو

ينافس منتخب البرتغال، في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

مباراة البرتغال ضد غانا

ويدخل منتخب البرتغال المباراة، وهو أحد أبرز المرشحين لحصد لقب كأس العالم، ويهدف لتحقيق الـ3 نقاط أمام غانا من أجل توجيه رسالة لباقي المنافسين بأنه قادر ويستحق المنافسة على لقب مونديال قطر.

ويخوض كريستيانو رونالدو المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، ويأمل حصد اللقب، خصوصا أنه يعد الأخير بالنسبة نظرا لكبر سنه "37 عاما"، كما يسجل البرتغال الملقب بـ"برازيل أوروبا" الظهور الثامن بكأس العالم، ويضع عينيه على البطولة الأغلى في تاريخ اللعبة.

وفي المجموعة الثامنة بكأس العالم، يتواجد كل من البرتغال، غانا، أوروجواي، وكوريا الجنوبية.

ويتصدر منتخب البرتغال، قائمة المنتخبات الأغلى من ناحية القيمة التسويقية فى المجموعة الثامنة، والتي تضم، منتخب البرتغال، ومنتخب أوروجواى، ومنتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب غانا.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب البرتغال 937 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى، ليتفوق على أوروجواى صاحب المركز الثانى، فيما يأتي منتخب غانا ثالثا، ويتذيل منتخب كوريا الجنوبية الترتيب.

وتتلخص إنجازات المنتخب البرتغالى على المستوي الدولي فى الحصول على لقب يورو 2016، وبطولة دوري الأمم الأوروبية 2019 تحت قيادة المدرب المخضرم فرناندو سانتوس.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب غانا،الملقب بـ"النجوم السوداء"، الذي يشارك للمرة الرابعة تاريخيًا في المونديال، إلى تحقيق مفاجأة وحصد نقاط المباراة.

ويطمح المنتخب الغاني إلى تكرار إنجاز دورة جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور ربع النهائي وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون أول منتخب أفريقي يصل الدور قبل النهائي.