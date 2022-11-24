السعودية: سيول قوية تغرق مدينة جدة وتدمر مئات السيارات.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 05:26 مساءً - غمرت مياه الأمطار الغزيرة التى شهدتها محافظة جدة، اليوم الخميس؛ عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلا من الأضرار بالسيارات.

وأعلنت إمارة مكة المكرمة، وفاة شخصين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم على الإمارة، كما أهابت بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذى طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية.

وسجّل المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، في جنوب المحافظة والتي بلغت 179 مليمتراً.

وأوضح المركز من خلال التقرير الذي أصدره، أن كمية الأمطار التي هطلت اليوم على جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في عام 2009.