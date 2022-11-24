«كلنا واحد معك فى كل مكان».. قافلة إنسانية وطبية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وإضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل "طبية - إنسانية"، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة الإسكندرية، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلًا عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.