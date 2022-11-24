التنمية المحلية: زراعة 1.5 مليون شجرة فى القاهرة و250 ألف بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستعرض هشام آمنة خلال اللقاء عدد من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين بالمحافظتين وعلى رأسها منظومة النظافة الجديدة فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتحسين مستوى النظافة بالقاهرة والإسكندرية وأهمية شعور المواطن بتحسن ملموس على أرض الواقع.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع خالد عبدالعال ومحمد الشريف جهود محافظتى القاهرة والإسكندرية فيما يخص الاستعدادات لموسم الشتاء وسقوط الأمطار على المحافظتين والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع مياه الأمطار وسحبها والتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع فى حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الموقف.

كما شهد الاجتماع أيضا متابعة جهود محافظتى القاهرة الإسكندرية لرفع الإشغالات وإعادة الإنضباط للشوارع الرئيسية والفرعية بما يساهم فى التسهيل فى حركة المرور وسير المواطنين وكذا تنفيذ مواعيد إغلاق المحال العامة وفقا لما هو معلن من وزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع اللواء هشام آمنة كذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموقف التنفيذى لبعض المشروعات القومية الجارية على أرض محافظتى القاهرة والإسكندرية والعمل على تذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال لمتابعة الأسعار للتصدى إلى جشع بعض التجار إلى جانب التوسع فى توفير منافذ السلع الثابتة والمتحركة بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع كافه الجهات المعنية، وأشاد اللواء هشام آمنة بمبادرة "فى حب الإسكندرية" والتى تم الإعلان عنها منذ عدة أسابيع بالتنسيق مع سلاسل المحال الكبرى لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن بسعر أقل من سعر التكلفة فى 192 فرع فى جميع أنحاء الإسكندرية.

كما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة نبض الشارع والاستجابة الفورية إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والتنبيه على القيادات التنفيذية ورؤساء المجالس والمدن والأحياء بسرعة الرد والاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظتى القاهرة والإسكندرية فيما يخص المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة فى الشوارع والميادين والحدائق المركزية فى المرحلة الأولى بما يساهم فى تحسين نوعية الهواء والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وتم الإشارة إلى أن إجمالى عدد الأشجار التى سيتم زراعتها فى القاهرة خلال العام المالى الحالى حوالى 1.5 مليون شجرة وفى الإسكندرية 250 ألف شجرة.

كما تابع اللواء هشام آمنة جهود المحافظتين فيما يخص تنفيذ قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع الرئيسية والميادين، لتحقيق وفر فى الطاقة المستخدمة، وكذا استعراض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير الأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

وتابع وزير التنمية المحلية كذلك مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لسرعة الانتهاء منها وفقا لمعدلات التنفيذ الموضوعة لدعم مشروعات البنية الأساسية.