انت الان تتابع خبر عاجل.. إلغاء امتحان شهر نوفمبر لكل صفوف النقل.. التعليم أوضحت الحقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة إلغاء امتحان شهر نوفمبر لكل صفوف النقل للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي من ابرز الأشياء التي انتشرت مؤخراً على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

حقيقة إلغاء امتحان شهر نوفمبر لكل صفوف النقل 2022ونفي المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء كل ما انتشر حول إلغاء امتحان شهر نوفمبر لكل صفوف النقل بقرار وزاري للعام الحالي 2022/2023، وهذا جاء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت كل هذه الأنباء.

امتحانات شهر نوفمبر في كل المدارس

وأعلنت الوزارة انه لا صحة لكل ما انتشر حوا الغاء الامتحانات لكل صفوف العام الدراسي الجديد 2022/2023، وهو انه لم يتم إصدار أي قرارات بخصوص هذا الأمر، والتشديد على ان الامتحانات الخاصة بشهر نوفمبر قائمة كما هي لجميع طلاب صفوف النقل، وتوزيع الدرجات في امتحان الشهر و5% على الالتزام، 5% على السلوك، وتم تحذير جميع أولياء الأمور من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي تنتشر والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.