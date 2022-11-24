وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي القاهرة والإسكندرية معدلات تنفيذ المشروعات القومية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعا اليوم مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة .

وخلال اللقاء استعراض اللواء هشام آمنة عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بالمحافظتين وعلى رأسها منظومة النظافة الجديدة في ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتحسين مستوى النظافة بالقاهرة والإسكندرية وأهمية شعور المواطن بتحسن ملموس على أرض الواقع .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع اللواء خالد عبدالعال واللواء محمد الشريف جهود محافظتى القاهرة والإسكندرية فيما يخص الاستعدادات لموسم الشتاء وسقوط الأمطار على المحافظتين والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها والتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع في حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الموقف .

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة جهود محافظتي القاهرة الإسكندرية لرفع الإشغالات وإعادة الإنضباط للشوارع الرئيسية والفرعية بما يساهم في التسهيل في حركة المرور وسير المواطنين وكذا تنفيذ مواعيد إغلاق المحال العامة وفقاً لما هو معلن من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما تابع اللواء هشام آمنة كذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموقف التنفيذي لبعض المشروعات القومية الجارية على أرض محافظتى القاهرة والإسكندرية والعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ لسرعة الانتهاء منها بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال لمتابعة الأسعار للتصدي إلي جشع بعض التجار إلي جانب التوسع في توفير منافذ السلع الثابتة والمتحركة بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع كافه الجهات المعنية ، وأشاد اللواء هشام آمنة بمبادرة "في حب الاسكندرية" والتي تم الإعلان عنها منذ عدة أسابيع بالتنسيق مع سلاسل المحال الكبري لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن بسعر أقل من سعر التكلفة في 192 فرع في جميع أنحاء الإسكندرية.

كما شدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة متابعة نبض الشارع والاستجابة الفورية إلي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها والتنبيه على القيادات التنفيذية ورؤساء المجالس والمدن والأحياء بسرعة الرد والاستجابة لشكاوي المواطنين .

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظتي القاهرة والإسكندرية فيما يخص المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة فى الشوارع والميادين والحدائق المركزية في المرحلة الأولى بما يساهم في تحسين نوعية الهواء والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ، حيث تم الإشارة إلى أن إجمالي عدد الأشجار التي سيتم زراعتها في القاهرة خلال العام المالى الحالي حوالى 1.5 مليون شجرة وفى الإسكندرية 250 ألف شجرة .

كما تابع اللواء هشام آمنة جهود المحافظتين فيما يخص تنفيذ قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع الرئيسية و الميادين، لتحقيق وفر فى الطاقة المستخدمة، وكذا استعراض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة و تطوير الأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم .

وتابع وزير التنمية المحلية كذلك مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي لسرعة الانتهاء منها وفقاً لمعدلات التنفيذ الموضوعة لدعم مشروعات البنية الأساسية .