طلاب جامعة جنوب الوادى يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بقرية المراشدة

جدة - نرمين السيد -

بدأت الجولة بزيارة مشروع مجمع خدمات المواطنين، ثم المجمع الزراعى ومكتبة كتابك ومستشفى المراشدة.

وأوضحت المؤسسة للطلاب، المشروعات التى جرى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية بمركز الوقف، كمركز من مراكز المرحلة الأولى بالمحافظة، وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لأهالينا فى قرى الريف المختلفة، التى تعتبر نقلة فى حياة أهالى محافظة قنا فى كافة القطاعات وتسهيل عملية الحصول على الخدمات المختلفة.

وحضر الزيارة الطلابية، العقيد أحمد عصمت، مدير مكتب حياة كريمة بقنا، ومحمود ياسين، منسق مؤسسة حياة كريمة، وعدد كبير من متطوعى حياة كريمة بمركز الوقف، وعدد كبير من طلاب الجامعة من كافة الكليات والتخصصات.