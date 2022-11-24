طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 23 17

العاصمة الإدارية 23 17

6 أكتوبر 23 16

بنهــــا 22 17

دمنهور 23 16

كفر الشيخ 22 16

المنصورة 23 17

دمياط 24 17

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 25 15

السويس 24 16

الزقازيق 23 17

شبين الكوم 23 17

طنطا 22 16

شلاتين 28 20

الاسكندرية 23 15

العلمين الجديدة 22 15

وادى النطرون 23 16

مطروح 23 14

السلوم 24 13

سيوة 22 8

العريش 24 16

رفح 24 16

الطور 26 17

كاترين 16 7

رأس سدر 25 16

نخل 22 11

طابا 24 15

نويبع 24 14

حلايب 25 21

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 18

مرسى علم 26 20

الفيوم 23 16

بنى سويف 23 16

المنيا 24 12

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 25 15

الأقصر 26 17

أسوان 26 17

الوادى الجديد 25 15

أبوسمبل 25 18

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 20

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