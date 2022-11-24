جدة - نرمين السيد - أعد موقع Travel and Leisure السياحى، قائمة تتضمن أفضل 50 مقصدا للسفر إليه خلال عام 2023، وذلك وفقا للمعايير والفئات التى وضعها الموقع لقرائه من الثروات الثقافية والأطعمة والمناظر الطبيعية والشواطئ وغيرها، وجاء المقصد السياحى المصرى ضمن أفضل المقاصد السياحية فى فئة "الثروات الثقافية".





وسلط الموقع الضوء على أبرز المقومات التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يقع على مقربة من أهرامات الجيزة، والذى يضم العديد من الكنوز الأثرية إلى جانب حدائق خارجية وساحة واسعة يمكن للزائرين أن يستمتعوا بتجربة سياحية متميزة ومختلفة داخل المتحف والمنطقة المحيطة به. كما سلط الموقع الضوء على الرحلات النيلية الفاخرة والتى تشهد إبحار العديد منها فى نهر النيل، فضلا عن ما يشهده القطاع الفندقى أيضا من انتعاش ومن المقرر افتتاح عدد من الفنادق التابعة لسلاسل عالمية قريبا فى مصر، ونوه أنه من الروائع التى يمكن للسائح زيارتها الآن وادى الملوك بالأقصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «Travel and Leisure»: مصر من أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها خلال 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.