وزيرا النقل والإنتاج الحربى يتفقدان ورش كوم أبو راضى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ورش كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف المتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكل عربات ركاب السكك الحديدية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توطين صناعة النقل فى مصر ومنها الصناعات الخاصة بالسكك الحديدية.





وتفقد الوزيران أقسام الورشة المختلفة وتابعا أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة عدد من عربات الدرجة الثالثة لتصبح عربات مجددة "تحيا مصر" لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة لجمهور الركاب ولضم تلك العربات لأسطول قطارات التشغيل اليومى للسكك الحديدية والذى أصبح كل عرباته التى يتم تشغيلها على خطوط الهيئة أما جديدة أو مجددة.



كما تم التنسيق للتعاون بين الوزارتين لإنتاج مكونات وقطع الغيار الخاصة بأعمال التصنيع والعمرات للعربات ومن خلال الاعتماد على الشركات المصرية فى توفير الخامات والمستلزمات وقطع الغيار اللازمة لتجديد هذه العربات بحيث يتم توفير كل هذه المستلزمات من السوق المحلى فى إطار الاعتماد على المكون المحلى أولا فى كل المشروعات للمساهمة فى تقليل العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن دعم واستخدام المنتج المحلى يساعد فى توفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتم توجيه كل المختصين من الجانبين بتكثيف الاجتماعات المشتركة خلال الفترة المقبلة لسرعة تنفيذ هذا التعاون المثمر الذى سيكون نقطة انطلاقة كبيرة فى خطوات التصنيع المحلى لهذه الصناعة المهمة، وسيتم تنفيذ هذا التعاون بالتوازى مع توطين صناعات السكك الحديديه فى مصنع نيرك بشرق بورسعيد ليكون لدى مصر قواعد صناعية كبيرة تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلى المصرى ثم الانطلاق للتصدير إلى الخارج.



ووجه وزير النقل خلال الجولة بعدم خروج أى عربة من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية لها، وأن تتم أعمال العمرات الخاصة بالعربات بأعلى مستوى من الجودة وكذلك مراعاة عوامل الراحة للركاب واستخدام كراسى مريحه لهم فى السفر والمسافات الطويلة خصوصا مع الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبو راضى باعتبارها عصب التأمين الفنى للعربات وهو ما يتطلب ضرورة الانضباط التام فى العمل لزيادة الإنتاجية.



كما أشار الوزير إلى ضرورة استمرار تثقيف وتدريب العنصر البشرى الحالى من خلال الدورات التدريبية المختلفة وتوسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة، للتطوير المستمر لكافة ورش السكك الحديدية.



يذكر أن ورش عربات الركاب بكوم أبو راضى من أكبر الورش المتخصصة فى عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية فى الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانا عام 1983 وتم زيادة مساحة الورشة العام الحالى بحوالى 35 فدان لاستخدامها فى التوسعات الجديدة فى صيانة وعمرات عربات وجرارات السكك الحديدية خصوصا فى ضوء خطة وزارة النقل بزيادة التعاون مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال.