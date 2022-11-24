«صحة الشرقية» تعدم 2 طن أغذية فاسدة فى حملات ميدانية (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالعاشر من رمضان وبلبيس، والقنايات، وكفر صقر، والحسينية وأبو كبير، والإبراهيمية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.





ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتم خلال الحملات المرور على أكثر من 175 منشأة غذائية، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 منشآت غذائية بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية ببلبيس، ومنشأتين بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة لإعدام 2 طن و334 كجم أسماك وهوالك دجاج وخل وألبان وأغذية مختلفة، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 60 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 172 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة لتلك الإدارات. وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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