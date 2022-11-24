وزير الزراعة يترأس الاجتماع الوزارى لدول تجمع الكوميسا (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الزراعة خلال الاجتماع إلى أهمية العمل الإفريقى المشترك فى كل المجالات فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن تحديات التغيرات المناخية وكذلك محدودية الرقعة الزراعية والمياه وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول والحد من قدرتها على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها.

كما أشار القصير فى كلمته إلى الإشادة الواسعة من الدول الإفريقية للجهود الكبيرة التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسة مصر للكوميسا خلال دورتها الحالية.



وفى ضوء أهمية قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة، أكد وزير الزراعة أيضا أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال رفع كفاءة الموارد الطبيعية والتوسع الأفقى وزيادة إنتاجيات المحاصيل من خلال التوسع فى تطبيقات الزراعة الرقمية والابتكار الزراعى والزراعة الذكية وتحسين السلالات النباتية والحيوانية ودعم منظومة الانذار المبكر المناخى والرصد وتعظيم القيمة المضافة وتوفير كل المقومات التى تدعم التصنيع الزراعى والاهتمام بالصحة والسلامة الغذائية وودعم منظومة الشمول المالى خاصة لصغار المزارعين فضلا عن تعظيم التبادل التجارى بين دول تجمع الكوميسا.

وفى كلمتها أكدت السيدة تشيلشى مبوندو كابويبوى، الأمين العام للكوميسا على أهمية مراجعة الأطر الاستراتيجية الإقليمية والبرامج لتوسعة ‏الإنتاج الزراعى والإنتاجية، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات الإقليمية للزراعة والأغذية، وتعزيز ‏الوصول المرن للأسواق والتجارة فى السلع والمنتجات الزراعية الآمنة وعالية الجودة، وتعزيز الأمن ‏الغذائى، والتكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيفها، وبناء المرونة.‏



وانتهى الاجتماع والذى ضم الوزراء المسؤولين عن الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية فى الدول الأعضاء للكوميسا، إلى تثمين والاشادة بمخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27 ‎‏ والتى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، والذى شهد زخما ومشاركة دولية كبيرة، حيث تمثلت أهم المخرجات فى الإقرار للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية ‏الخسائر والأضرار، ووضعها على ‏جدول الأعمال، ومن ثم نجاح القمة فى اعتماد مقرر غير ‏مسبوق، ينشأ بموجبه صندوق للخسائر ‏والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة فى الدول ‏النامية، كما أن المقررات الختامية للمؤتمر جاءت ‏لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على ‏المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما ‏أيضا على مستوى ‏قيادة العمل الدولى الجماعى فى مجال المناخ. ‏

وقد صدر عن الاجتماع مسودة إعلان الوزراء المجتمعين ضمت الاشادة بمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – ‏FAST، والتى تم اطلاقها فى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والتى تمثل فرصة لتنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخى وكمية ونوعية ‏مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم ‏برامج التكيف والابتكار الزراعى. كما ضم الاعلان دعوة الدول إلى أن تضم التزامات مالابو فى خططتها الوطنية التنموية وخططتها الوطنية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى مع تخصيص المزيد من الموارد لدعم تنفيذ الخطط والالتزام بتعزيز قدرة التقنيات المبتكرة لتمديد الفرص للشباب والسيدات من أجل تعزيز إشراكهم المربح فى تنمية الزراعة والموارد الطبيعية.

والاهتمام بالاستثمار فى البحث الزراعى لتطوير التقنيات والابتكارات وممارسات الإدارة ونقلها وتوزيعها، والتى تعتبر مرنة من حيث المناخ ومتجاوبة للسوق، بالإضافة إلى دعوة الدول المتقدمة من الأعضاء بأن تقوم بتوفير موارد ملائمة إلى الدول النامية من الأعضاء من أجل دعم التنفيذ الفعال لإجراءات وتدخلات التكيف والتخفيف. وحث الدول الأعضاء والأمانة العامة على تعبئة الموارد لدعم تفعيل خطة تنفيذ المرونة الإقليمية للكوميسا من أجل تعزيز مرونة النظام الزراعى والغذائى ومستوى معيشة شعوبنا.



وعرضت مصر استضافة الاجتماع المقبل فى بالقاهرة، ورحب الوزراء وممثلى الدول والأمين العام لدول تجمع الكوميسا بهذا الاقتراح وسعادتهم بأن سيكون الاجتماع المقبل بالقاهرة.

جدير بالذكر أن بداية تجمع السوق المشتركة كوميسا تم إنشائها “كمنظمة تتألف من دول مستقلة ذات سيادة اتفقت على التعاون بهدف تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها” وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) فى يونيو 1998 حيث يتم من خلال كوميسا تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات بين الدول الأعضاء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التى يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وشارك فى اجتماع اعضاء الوفد المصرى من وزارة الزراعة والذى ضم الدكتور سعد موسى رئيس العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور علاء البابلى رئيس اللجنة الفنية للزراعة والمياه والبيئة والدكتور محمد على فهيم مستشار الوزير للتغيرات المناخية.