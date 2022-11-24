بسام راضى: قناة السويس الجديدة ضاعفت الإيرادات لـ7 مليارات دولار سنويًا

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع نشاط هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة التى تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية للتجاوز 7 مليارات دولار سنويا.





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