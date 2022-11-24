انت الان تتابع خبر عاجل .. إصابة 3 أشخاص في حادث مروع على الصحراوي الغربي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب ظهر اليوم الخميس سيارة، ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوممن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الصحراوي الغربي” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.