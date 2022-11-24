انت الان تتابع خبر جاء الفرج الكبير .. صدور قرار صرف أكثر من 1250 لأصحاب المعاشات .. شوف الحساب يا بيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن يوم الخميس الموافق الأول من شهر ديسمبر 2022، سوف يكون أول أيام صرف معاشات شهر ديسمبر لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد، عبر المنافذ المختلفة المتواجدة في كافة أنحاء جهورية مصر العربية.وأوضحت التضامن، أن سوف يتم النظام المتبع منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سوف يتم البدء في الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات التي تضم 2 مليون و400 ألف مواطن وهم من يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً، وذلك لمنع حدوث تكدس أو تزاحم حول المنافذ.

وأشارت الوزارة أن سوف يتم صرف أيضاً الزيادة الجديدة التي أعلن عنها مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهي عبارة عن المنحة الاستثنائية والتي تقدر بـ300 جنيه مصري وبذلك سوف يحصل المتواجدون في الشريحة الأولي على ما يقارب 1300 جنيه مصري.