انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023.. التعليم تعلن عن توجيه هام وسريع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية إلي كافة الإدارات التعليمية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 للعام الدارسي الجاري.وطالبت وزارة التربية والتعليم كافة المعلمين والإداريين الراغبين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023، بسرعة تسجيل وتحديث البيانات الخاصة بها، موضحة أنها قامت بوضع رابط لتحديث البيانات عبر بوابة الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة أن المشاركة فى أعمال الامتحانات واجب وطنى ومشاركة أكبر عدد من المعلمين يعطى الوزارة فرصة لاختيار أكفأ العناصر

رابط تحديث بيانات المدرسين عبر بوابة الثانوية العامة :

وأوضحت الوزارة أن يمكن للراغبين من المدرسين الذي سوف يشاركون في امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدارسي الحالي 2022-2023 تحديث البيانات الخاصة بهم عن طريق الضغط هنا