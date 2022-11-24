الرئيس السيسي يوجه ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل لإنتاج 11 ألف طن أسماك سنويا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:34 مساءً - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل فى اطار مبادرة "سيناء البردويل" التى تساهم هيئة قناة السويس من خلالها فى جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمى البلجيكية، والتى تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التى تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنويًا على المدى القصير وصولًا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط