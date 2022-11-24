"الداخلية" تطلق "أحوال اكسبريس" لاستخراج البطاقة خلال 20 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:34 مساءً - افتتح قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية المركز النموذجى "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة).

كما تم تجهيزه بخدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

كما تم تزويده بالماكينة الذكية (للقيد العائلى الفورى الرقمى) بمركز القطاع النموذجى بديوان القطاع بالعباسية والمزودة بخاصية التحصل النقدى والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.