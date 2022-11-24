لجنة العفو الرئاسى تعلن الإفراج عن دفعة جديدة تضم 30 شخصا بقرار من النيابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:34 مساءً - أكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أنه ‏جار التنسيق على استقبال دفعة جديدة من 30 شخصا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.

وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.