الخارجية: دعوة الهند لمشاركة مصر باجتماعات مجموعة الـ20 تجسيد لمكانتها وتأثيرها الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:33 مساءً - تلقت مصر دعوة الحكومة الهندية للمشاركة كضيف للرئاسة في كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، والتي تبدأ اعتبارا من ديسمبر المقبل ولمدة عام.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، وقال: إن الدعوة الهندية تعكس الروابط التاريخية بين البلدين قيادةً وحكومةً وشعباً، وتجسد مكانة مصر إقليمياً ودولياً ودورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وأضاف: أن وزارة الخارجية أبلغت الجانب الهندي رسمياً بتولي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، السفير راجي الإتربى، مهام الممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية، موضحاً أن الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة سيعقد بالهند أوائل الشهر القادم.

ومن جانبه، صرح السفير راجي الإتربى بأن مجموعة العشرين يقع على عاتقها تحديات كبيرة في ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، منذ اندلاع وباء كورونا ومروراً بتداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث تمثل دول المجموعة بمفردها 80%؜ من الناتج الإجمالي العالمي و75%؜ من حجم التجارة الدولية و60%؜ من سكان العالم، وهو ما يجعلها من أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي.

وأوضح السفير الإتربى أن مصر عازمة على المشاركة النشطة والمؤثرة في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك في الموضوعات المدرجة على أجندة المجموعة، وخاصةً القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، مضيفاً أن مصر سبق لها المشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين، في عام 2016 خلال فترة الرئاسة الصينية، وعام 2019 خلال فترة الرئاسة اليابانية.

وسبق للسفير الإتربى أن تولى مهام الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين عام 2016، قبل تكليفه بتمثيل مصر والدول العربية في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي بواشنطن لعدة سنوات.