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موقع Travel and Leisure: مصر من أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها خلال...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:33 مساءً - تحت عنوان "أفضل 50 مقصد للسفر إليه خلال عام 2023" أعد موقع Travel and Leisure السياحى، قائمة تتضمن هذه المقاصد، وذلك وفقًا للمعايير والفئات التي وضعها الموقع لقرائه من الثروات الثقافية والأطعمة والمناظر الطبيعية والشواطئ وغيرها، حيث جاء المقصد السياحي المصري ضمن أفضل المقاصد السياحية في فئة "الثروات الثقافية".

وقد سلط الموقع الضوء على أبرز المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى مشيرًا إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يقع على مقربة من أهرامات الجيزة، والذى يضم العديد من الكنوز الأثرية إلى جانب حدائق خارجية وساحة واسعة يمكن للزائرين أن يستمتعوا بتجربة سياحية متميزة ومختلفة داخل المتحف والمنطقة المحيطة به.

كما سلط الموقع الضوء على الرحلات النيلية الفاخرة والتي تشهد إبحار العديد منها في نهر النيل، فضلا عن ما يشهده القطاع الفندقي أيضًا من انتعاش حيث من المقرر افتتاح عدد من الفنادق التابعة لسلاسل عالمية قريبا في مصر، ونوه أنه من الروائع التي يمكن للسائح زيارتها الآن وادي الملوك بالأقصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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