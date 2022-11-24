دورة تدريبية فى التدبير الكنسى لإيبارشيات الصعيد بنقادة

جدة - نرمين السيد - بدأت فى دير رئيس الملائكة ميخائيل بنقادة، الدورة التدريبية الإقليمية فى التدبير الكنسى لإيبارشيات جنوب الصعيد التى يقدمها المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية (COPTICAD) فى ضيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص.





يشارك فى الدورة التى من المقرر أن تستمر حتى يوم السبت المقبل، 62 من الآباء الكهنة، وأمناء الخدمة وأعضاء لجان الكنائس من إيبارشيات نقادة وقوص، الأقصر وإسنا وأرمنت، أسوان.

وتهدف الدورة إلى تدريب المشاركين على مبادئ وأساليب التدبير الكنسى والتدبير الحكيم والعمل المؤسسى فى الخدمة الكنسية، وذلك من خلال التدريب التفاعلى وورش عمل يشترك فيها مجموعات المتدربين.

يقوم بالتدريب عدد من الخدام ذوى الخبرات فى المجالات الإدارية المختلفة بقيادة عميد المعهد مجدى لطيف السندى

جدير بالذكر أن هذه هى الدورة التدريبية الاقليمية الرابعة التى يقدمها المعهد خلال هذا العام 2022 حيث سبقها دورات مماثلة لإيبارشيات شمال الصعيد فى أسيوط، ومنطقة الدلتا فى إيبارشية طنطا.

تأتى هذه الدورات استجابة لتوصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس فى نوفمبر 2021.