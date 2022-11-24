السيسى يوجه ببدء تطوير بحيرة البردويل لزيادة إنتاج الأسماك لـ11 ألف طن

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس"، وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التى تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية للتجاوز 7 مليارات دولار سنوياً، وكذلك عدد السفن العابرة لحوالى 70 سفينة يومياً، وهو ما ساهم فى جهود دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير العملة الاجنبية.

كما ساهمت قناة السويس الجديدة فى تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالى 53 مليون طن نظراً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناةً خضراء بحلول عام 2030.

وقد وجه الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل فى إطار مبادرة "سيناء البردويل" التى تساهم هيئة قناة السويس من خلالها فى جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمى البلجيكية، والتى تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التى تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنويا على المدى القصير وصولا الى 50 ألف طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التى تصلها بالبحر المتوسط، فضلاً عن المساهمة فى استصلاح الأراضى الزراعية وتعزيز الغطاء النباتى والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15 ألف كم2، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها فى تربة سيناء، الأمر الذى يحقق مردود تنموى وبيئى كبير فى شمال سيناء.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتى حققت معدلات زيادة قياسية مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضى فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع فى الإيرادات، والتى من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجارى إلى حوالى 7.8 مليار دولار.