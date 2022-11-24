عاجل- الرئيس السيسى يوجه ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل فى إطار مبادرة "سيناء البردويل" التى تساهم هيئة قناة السويس من خلالها فى جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمى البلجيكية، والتى تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التى تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنويا على المدى القصير وصولا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط.





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