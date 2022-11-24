غدا.. غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى بالمنيب أمام القادم من مناطق شبرامنت

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء استكمال أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأتوستراد وحتى طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق ستقوم الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى "القوس الشرقى المنيب" للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدى إلى الطريق الدائرى "القوس الشرقى" اتجاه مناطق المنيب، بإجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك ابتداء من الساعة 12 صباح غدِ الجمعة الموافق 25/11/2022 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة حتى انتهاء الأعمال، وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

حركة المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق المنيب ستقوم باستكمال السير بطريق المريوطية ثم الدوران والعودة مرة أخرى بطريق المريوطية عن طريق كوبرى البطران وأستكمال السير بطريق المريوطية حتى مطلع الطريق الدائرى للاتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية لتسهيل الأعمال مع التأكيد على منع سير المركبات ذات النقل الثقيل جداً على كوبرى البطران.

كما توضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.