الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة تعتمد 3 جامعات مصرية (صور)

جدة - نرمين السيد - ورحب الوزير بوفد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، مشيدا بالعلاقات الثنائية والجهود التى تبذلها الكلية فى المجال الطبى، وتعاونها المستمر والمتواصل مع الوزارة، مثمنا تلك الجهود التى تعكس مدى الالتزام بتعزيز مبدأ الشراكة والمسئولية المجتمعية.

وأعرب د. عاشور عن تطلعه لتوسيع فرص التعاون مع الكلية الملكية للجراحين فى أدنبرة، فى إطار إستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبى فى مصر، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله، فضلا عن الارتقاء بالقطاع الطبى، وذلك من خلال السعى لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية.



وأشاد الوزير بنجاح جامعات "النهضة، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومصر للعلوم والتكنولوجيا"، فى اجتياز الاعتماد المبدئى من الكلية الملكية بأدنبرة كمراكز مؤهلة لتوفير التدريب اللازم للتأهيل لزمالة الكلية الملكية المتخصصة، واجتياز معايير الكلية الملكية وتحقيق متطلبات الاعتماد كعلامة على جودة الخدمات التعليمية والطبية بتلك الجامعات.

وأكد د. عاشور حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إبرام العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات الدولية مع المؤسسات العلمية الدولية ذات السمعة القوية؛ بهدف تبادل الخبرات فية المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وانعكاس ذلك على رفع تصنيفات الجامعات المصرية دوليا.

وأكد الوزير على أهمية التعاون مع الكلية الملكية بأدنبرة فى كل التخصصات المختلفة، خاصة وأنها تعتبر واحدة من أكبر الكليات فيما يخص الحاصلين على الزمالة والتى تأسست منذ أكثر من خمسمائة عام، وتمنح الزمالة فى جميع التخصصات الطبية.

وأشار د. عاشور إلى أن الزمالة واحدة من أشهر الشهادات التخصصية فى المجالات الطبية على مستوى العالم، والحصول على الزمالة يحتاج إلى تقييم الطبيب من الناحية الطبية والحرفية والأخلاقية وخصوصا فى التعامل مع المريض والفريق الطبى، مما يساعد على توفير أعلى درجة للأمان والاحترافية فى الخدمة الطبية.



وأكد الوزير أهمية التدريب المعتمد فى أقاليم مصر المختلفة، وبصفة خاصة فى المناطق التى تشهد نقص فى الكوادر الطبية المؤهلة، موضحا أن اعتماد الكلية الملكية لا يشمل فقط مراجعة الإمكانيات المادية والبشرية، ولكن اللوائح وآليات التطبيق والحوكمة أيضا.

وأشاد وفد الكلية الملكية للجراحين فى أدنبرة بما تشهده مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية من تطور كبير، مؤكدين أن التعاون العلمى المشترك مع الجامعات المصرية يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية، ويشجع التعاون الثنائى مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.

ووجه عميد الكلية الملكية للجراحين فى أدنبرة الشكر لوزارة التعليم العالى لحرصها على دعم التعاون بين الكلية الملكية والجامعات المصرية، مثنيا على دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كإحدى أهم المؤسسات التى تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، ونشر التعليم، والارتقاء بمستوى هيئات التدريس، وبحث واقتراح السياسة التعليمية، والاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.

وأشار د. فيليب تايلور إلى أن الكلية تمنح شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين وشهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين، مضيفا أن كلية الجراحين الملكية بأدنبرة تشمل سبعة تخصصات، وهى كلية جراحة الأسنان، كلية مدربى الجراحة، كلية مدربى الأسنان، كلية رعاية ما قبل الجراحة، كلية رعاية ما قبل المستشفى، كلية الرعاية الصحية عن بعد والريفية والإنسانية، كلية الطب الرياضى والتمارين الرياضية.

وأضاف عميد الكلية أنه جار العمل خلال الفترة المقبلة على دراسة التوسع فى توفير اعتمادات لتخصصات أكثر للجامعات الثلاث.

وفى ختام فعاليات الاجتماع، شهد د. أيمن عاشور تسليم الشهادات المقدمة من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة لرؤساء جامعات النهضة، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومصر للعلوم والتكنولوجيا؛ لاجتياز الاعتماد المبدئى من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة كمراكز مؤهلة؛ لتوفير التدريب اللازم للتأهيل لزمالة الكلية الملكية المتخصصة.

حضر الاجتماع د. جرانت ماكينتير نائب عميد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، د. تيم أوبراين منظم الامتحانات بالكلية، إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، ومن الجانب المصرى د. حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، ود. يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، ود. أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة ود.محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، د. محمود كحيل خبير التعاون الدولى، د. مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، د. أيمن فريد مساعد نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة، وعمداء كليات طب الأسنان بجامعتى النهضة ومصر للعلوم والتكنولوجيا.