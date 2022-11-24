«العفو الرئاسى» تستقبل 30 من المفرج عنهم خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - قال طارق العوضى، المحامى بالنقض مدير مركز دعم دولة القانون، إن لجنة العفو الرئاسى أعلنت أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة على استقبال دفعة جديدة 30 شخصًا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا والمحبوسين على ذمة قضايا رأى خلال ساعات.





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