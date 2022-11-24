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القوى العاملة تُسلم تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بـ7 محافظات (صور)

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مصطفى فراج 2022-11-24 13:40 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ 782 ألف و979 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة

شملت التعويضات المصروفة والتى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حالات وفاة لـ 3 عمال،و5 حالات إصابة وعجز كلى من العمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات:القاهرة، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وقنا، وبنى سويف، ومطروح، وهم:

جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد، أحمد عبد الحكم أحمد، ياسر محمد عطا الله، عبد الخالق أحمد تمساح، جرجس عيد ناشد، أيمن عبد الرحيم إسماعيل، علاء على محمد على.

القوى العاملة


واستمع الوزير إلى مطالب الحضور من المصابين، وأسر المتوفين خاصة توفير فرص عمل مناسبه ووعد بتنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وقدم العزاء لأسر العمال المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وعلى توجيه مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها فى الحصول على مستحقاتها.

القوى العاملة
القوى العاملة


حضر اللقاء من جانب الوزارة: مجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الاعلامى للوزارة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحى مسئول ملف التأمين بالشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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