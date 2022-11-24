«بيرسون»: تغيير طريقة التعليم الحالية ضرورة لتلبية احتياجات سوق العمل

جدة - نرمين السيد - وجمع المؤتمر نخبة من أبرز القيادات فى المنطقة والعالم، من مجالات مختلفة شملت التعليم والأعمال والحكومة لمشاركة أفكارهم التعليمية والقيادية المبتكرة بهدف المساعدة فى تشكيل مستقبل التعليم، ومن وزارة التربية والتعليم، حضرت الدكتورة إيمان صبرى، مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولى، نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأشادت بمبادرة بيرسون للجمع بين القادة التربويين وتقديم مناهج تعليمية عالية الجودة والحفاظ على معايير المؤهلات البريطانية فى مصر.

وألقى رائد الأعمال والمتحدث والمستكشف المصرى ورائد الفضاء التناظرى، عمر سمرة، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر، حيث شدد على الحاجة الماسة للارتقاء بالنظم التعليمية وتطويرها لإعداد المتعلمين الصغار وتأهيلهم للنجاح فى المستقبل.

وأضاف سمرة، متسلق الجبال الذى تحول إلى رجال أعمال، وبات كذلك من أبرز المدافعين عن قضايا تغير المناخ، أن تعريض الجيل الجديد Z للتعلم فى الهواء الطلق هو أمر بالغ الأهمية، إذ يساعد الوقت الذى يقضونه فى الطبيعة على تطوير مهارات مهمة سيحتاجونها فى الحياة اليومية.

ووفقا للبيان، تشير البيانات الصادرة مؤخرا عن لينكد إن إلى أن مجموعات المهارات المطلوبة للوظائف قد تغيرت بنسبة تصل إلى 25% تقريبا منذ عام 2015، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2027.

كما وجد استبيان أجرته برايس أند ووترز أن 81% من الرؤساء التنفيذيين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرون أن فجوة المهارات تشكل تهديدا كبيرا على أعمالهم، ووفقا لنتائج استبيان الشباب العربى لهذا العام، يشعر ثمانية من بين كل 10 شباب عرب بالقلق بشأن جودة التعليم فى بلادهم، بينما أفاد 32٪ أن البطالة هى أكبر عقبة تواجها المنطقة.

ومن جهة أخرى، شهد قطاع التعليم العالى العالمى تحولا إيجابيا كبيرا من بعد وباء كوفيد-19، فوفقا لتقرير صادر عن البنك الدولى، أبدت دول المنطقة مرونة كبيرة واستجابت بسرعة لهذا التغير من خلال التحول إلى العمليات الرقمية، إلا أن الطلب على المحتوى الرقمى الفعال والتقييمات ما زال يفتقر إلى الخدمات الفعالة، وأن ذلك آخذ فى التزايد.

وتمتلك مصر أكبر نظام تعليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهناك اعتماد قوى على الحكومة باعتبارها المزود الرئيسى للتعليم. وتقر بنود استراتيجية التعليم فى رؤية مصر 2030 بأن النظام التعليمى لا زال بحاجة للكثير من التطور لتقديم تعليم عالى الجودة، وهو أمر ضرورى لتلبية احتياجات سوق العمل فى البلاد والاستجابة للأنظمة الاجتماعية والسياسية المتطورة.

وتعليقا على هذه المبادرة، صرحت كاثرين بوث، مديرة مؤهلات مدارس بيرسون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قائلة: لقد كان وجود عمر ضمن المتحدثين الرئيسيين فى مؤتمر بيرسون التعليمى الذى استمر لمدة يومين أمرا رائعا جدا، وكان لخطابه التحفيزى القوى خلال يومى المؤتمر تأثير هائل على الجمهور، من الواضح أن الطلب على المهارات سيستمر فى التطور والتسارع فى بيرسون، وندرك مسؤوليتنا فى المساهمة فى تطوير النظم التعليمية، ولهذا السبب نستمر فى بدء المحادثات مع كبار القادة وصناع القرار وأصحاب المصلحة فى صناعة التعليم، كما نواصل التزامنا بتلبية متطلبات السوق من خلال بناء شراكات ذات صلة، والارتقاء بمنتجاتنا وتطويرها، والتعاون مع المجتمعات الأكاديمية للمساعدة فى إعداد المتعلمين لسوق العمل فى المستقبل، ويعد تحويل التعليم الآن أمرا بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادى، وسيكون للمحادثات الثاقبة خلال مؤتمرنا دور محورى فى تشكيل الحلول المبتكرة للعصر الجديد.

هذا وقدم مؤتمر كبار القادة فى مصر منصة فريدة وداعمة للقيادات التعليمية والهيئات الحكومية وصناعة التعليم بصورة عامة للتعاون ومعالجة المتطلبات الملحة للتوصل لإطار عمل تعليمى قائم على النتائج، وشجع المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز قادة صناعة التعليم والمؤسسات الأكاديمية، وعلى رأسهم: إيمان صبرى، مديرة التعليم الخاص فى وزارة التربية والتعليم؛ هدى سليمان، المدير العام لمدرسة مانور هاوس، فرع الدقى، ميساء أباظة، مديرة مدرسة الريادة الدولية للغات فى الإسكندرية، لبنى الميهى، المدير العام لمدارس إيليت الدولية، ورشا الجيوشى، مديرة مدرسة روتس (الجذور) لتعليم الغات.

ولكونها شركة التعليم العالمية الرائدة، تلعب بيرسون دورا محوريا فى تزويد المجتمع التعليمى بمحتوى ودورات ومنصات تعليمية مبتكرة بأعلى معايير الجودة لتمكين التحول والتطور فى قطاع التعليم.