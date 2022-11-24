سويسرا تتقدم بهدف على الكاميرون في الدقيقة 48 بكأس العالم 2022.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:36 مساءً - سجل بريل إيمبولو الهدف الأول لصالح منتخب سويسرا أمام الكاميرون، بالدقيقة 48 من أحداث الشوط الثاني في المباراة التي تجمعهما على إستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

بدأ منتخب الكاميرون مباراة سويسرا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: كولينز فاي - جان شارل كاستيليتو - مايكل نجادو - نوهو تولو

الوسط: مارتن هونجلا - صامويل أوم جويت أندرى أجنيوسيا

الهجوم: بريان مبيومي – تشوبوموتينج - كارل إيكامبي

فيما تمثل تشكيل سويسرا في الأتي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: سيلفان فيدمير - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي - ريكاردو رودريجيز

الوسط: ريمو فرولير - جرانيت تشاكا - - دجابريل ساو

الهجوم: شيردان شاكيري - روبن فارجاس - بريل إمبولو

ينافس منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من البرازيل وصربيا وسويسرا.