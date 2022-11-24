محافظة الجيزة: غدا غلق مطلع دائري المنيب لاستكمال أعمال التوسعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:36 مساءً - غلق كلي لمطلع الطريق الدائري " القوس الشرقي " المنيب " للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدي إلي الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب إعتباراً من الساعة 12 صباح غدِ الجمعة.

تعلن محافظة الجيزة أنه في ضوء أستكمال أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتي طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق ستقوم الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري " القوس الشرقي المنيب " للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدي إلي الطريق الدائري " القوس الشرقي " اتجاه مناطق المنيب .



سيتم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار اليه وذلك أبتداء من الساعة ١٢ صباح غدِ الجمعة الموافق 25/11/2022علي أن تكون مواعيد الأعمال علي مدار ٢٤ ساعة حتي إنتهاء الأعمال .







وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الأتية :-

حركة المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية وترغب بالصعود أعلي الطريق الدائري أتجاه مناطق المنيب ستقوم بأستكمال السير بطريق المريوطية ثم الدوران والعودة مرة أخري بطريق المريوطية عن طريق كوبري البطران وأستكمال السير بطريق المريوطية حتي مطلع الطريق الدائري للإتجاه المؤدي إلي مناطق المنيب .

وكلف محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية لتسهيل الأعمال مع التأكيد على منع سير المركبات ذات النقل الثقيل جداً على كوبرى البطران.

كما توضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .