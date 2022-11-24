غلق محور صفط اللبن جزئيا 5 أيام لتركيب كمر معدني لمحور الفريق عامر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:36 مساءً -

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء أستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الفريق كمال عامر وللإنتهاء من تركيب الكمر المعدني الخاص به في تقاطعه مع محور صفط اللبن تحديدآ بالوصلة الكائنة أعلي شارع السودان وقسم شرطة بولاق والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن .

وسيتم استقطاع حارة مرورية من محور صفط اللبن في الموقع المشار اليه نظرآ لوقوف معده من الحجم الكبير " ونش رفع عملاق " وذلك لمدة ٥ ايام ابتداء من صباح غدِ الجمعة الموافق 25/11/2022 حتي صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022 علي أن تكون فترة الغلق الكلي والأعمال من الساعة ١٢ صباحآ حتي الساعة ٥ صباحآ فقط .

وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق ورئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال المطلوبة وتسهيل اي معوقات .

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتيسير الحركة المرورية .