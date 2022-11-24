وزير الطيران يستقبل وزير النقل العراقي لتعزيز التعاون فى مجال النقل الجوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:35 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوزارة السيد رزاق السعداوي وزير النقل العراقي والوفد المرافق له حيث بحث الوزيران آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى بحضور السفير أحمد نايف الدليميّ سفير جمهورية العراق في القاهرة ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس بالوزير العراقى مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات وخاصة فى مجال النقل الجوي، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة العراق الشقيقة فى مجال التدريب والصيانة وعمرة الطائرات بالتعاون بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات والإمكانات ونقل الخبرات المصرية بما يساعد في إقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما فى مجال النقل الجوى.

ومن جانبه أعرب وزير النقل العراقي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر وتقديره للتعاون المتميز والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني المصرى لقطاع النقل الجوى العراقى مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، وأن جمهورية مصر العربية تعد شريكا أساسيا فى مساندة دولة العراق فى مجال النقل الجوى متطلعاً لمزيد من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين .. كما أشاد بالدور الريادي والطفرة التنموية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة وبخاصة قطاع الطيران المدني.